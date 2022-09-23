Gece vakti yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada saat 03.00 sularında Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nda Onur D. kontroldeki 34 FLN 626 plakalı otomobil kontrolden çıkarak T44130 BAGDAT plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tekeri yerinden koparken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fatih’te otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı. Fotoğraf-İHA
2 KİŞİ SIKIŞARAK YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan otomobilin içindeki 2 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.
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