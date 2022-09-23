Türkiye Gazetesi

"Türkiye'nin 82'nci ili neresi olacak" sorusunun cevabı uzun zamandır tartışılırken, adaylar arasında gösterilen ilçelerde de heyecan hakim. Yıllardır bu konuda birçok kez kampanya başlatan ancak il olamayan Van'ın Erciş ilçesinde yaşayanlar, il olmak için yeniden harekete geçti.

"İL OLMAK BİZİM DE HAKKIMIZ"

Yıllardır süregelen 'il olma' hayali yeniden alevlenen Erciş'te vatandaşlar, imza kampanyası başlattı. 'İl olmak bizim de hakkımız' diyen Ercişliler, bununı için komisyon kurdu. Kampanyaya önce programa katılan sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamları imza attı.

Programda konuşan eski Erciş Belediye Başkanı Bülent Erdinç, "Eğer bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak mutlaka Cenab-ı Allah bizleri muvaffak edecektir" dedi.

"1989 YILINDAN BUGÜNE KADAR GETİRDİK"

1989 yılında Erciş'in il olması için birçok kez birleşerek heyetler, komisyonlar kurduklarını söyleyen Erdinç, "Ankara’ya kadar gidip orada Erciş'imizin il olma noktasındaki talebimizi iletmiştik. O gün yaktığımız bu meşale peyderpey bugüne kadar getirdik" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından komisyon üyelerinin isimleri yazıldı ve programa katılan sivil toplum örgütü üyeleri, muhtarlar ve iş adamları imza attı.

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