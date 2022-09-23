Türkiye Gazetesi

Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce mesafeden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın yükseldiği yangının kontrol altına alınarak diğer fabrikalara sıçramaması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri'de tekstil fabrikasında korkutan yangın Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 9 saat sonra kontrol altına alındı Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde hurda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin karadan yangın helikopterinin de havadan müdahalesiyle 9 saat sonra kontrol altına alındı.

Marmaris yangınına yardıma giden helikopter düşmüştü...Kazada sağ kurtulan Türk pilot o anları anlattı Marmaris'te çıkan yangın için Kastamonu'dan havalanan ve Denizli’nin Çardak ilçesinde düşen helikopterde 2 Rus personel ölmüş ve ve 5 kişide yaralanmıştı. Dehşet veren helikopter kazasından sağ olarak kurtulan Türk pilot Ömer Kaan Çakır, yaşanan o korku dolu anları ilk kez anlattı. Yere çarpma esnasında kemerinin açılması sonucu helikopterden fırlaması sonucu hayatta kalan Çakır, “Neler yaşandığını hatırlamıyorum” dedi.