Türkiye Gazetesi

Boşanma aşamasındaki koca, eşinin ailesini dehşeti yaşattı. 3 kişiyi öldüren cani koca bir de intihara teşebbüs etti. Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana gelen olayda Nuri Çamur isimli şahıs, eşi Dilek Çamur ile boşanma araşamasındaydı. Nuri Çamur, boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Çamur'un Orman Sokak'ta kaldığı eve gitti.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

Cani koca Nuri Çamur eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu vurduktan sonra intihara teşebbüs etti. Dilek Çamur, Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu hayatını kaybetti. Nuri Çamur ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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