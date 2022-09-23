Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda ​Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle başlayan zehirlenme olaylarında 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 148 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi edilen vatandaşlardan 143’ü taburcu edilirken, 5 kişinin tedavisi devam ediyor. Yaşanan olayın ardından Bolu Valiliği ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ VE NUMUNE ALINDI

Köyün şebeke suyundan alınan numunelerin yanı sıra, köy çevresindeki fabrikalara malzeme taşıyan kamyonların bölgede bulunan bir tesiste yıkandığı sırada kimyasal atıkların toprak altındaki kırık su borularına sızdığı iddiası üzerine soruşturma derinleştirildi. Yıkama işleminin yapıldığı bölgede yapılan kazı çalışmasının ardından borulardan su numunesi alınarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

ÖZEL HEYET KURULACAK

Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yuva köyünde kullanım suları ve su kaynağı başta olmak üzere köyün çeşitli alanlarında daha detaylı inceleme yapılması için mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanları ile mühendislerden oluşan bir heyet kurulacak.

KÖY MUHTARINA SORUŞTURMA

Köyde yaşanan zehirlenmelerle ilgili ihmalleri de göz önünde bulunduran savcılık, köy muhtarıyla ilgili Bolu Valiliği’nden soruşturma izni aldı. Adli soruşturmanın devam ettiği zehirlenmelerle ilgili olarak 23 Temmuz'da vefat eden 49 yaşındaki Eyüp Ertem'in otopsi raporu beklendiği öğrenildi.

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