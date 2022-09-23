Türkiye Gazetesi

İstanbul Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi’nde çarşamba sabahı motosikletiyle ilerleyen Berk D’yi iddiaya göre bir minibüs sıkıştırdı. Berk D, tepki gösterince sürücü Selahattin S. saldırdı. Yedi yerinden bıçaklanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemede "Motosikletli şahıs önümü kesti. Bana saldırdı. Laminat işi yaptığım için arabamda bıçak vardı. Onunla kendimi korudum. Benim de parmağım yaralandı. Kendisinden şikâyetçiyim" şeklinde ifade verdi. Selahattin S. tutuklandı.

"MONTUM KALIN OLMASA ÖLECEKTİM"

Hastaneden taburcu olan Berk D. "Montum kalın olmasa belki ölecektim. Bu şahsın ilk defa birini bıçakladığına inanmıyorum. Ekmek yer, su içermiş gibi geldi, bıçakladı. O tehlikeli biri, cezasını çekmeli” dedi.

Ümraniye’de araç sürücüsü motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı, serbest kaldı: Saldırganı annesi bile engelleyemedi Ümraniye’de trafikte araç sürücüsü ve motosiklet kullanıcısı arasında yol verme kavgası yaşandı. Araç sürücüsünü yanındaki annesi engellemeye çalışsa da motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Olay ani saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Yaralanan Berk D. saldırganın serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Ben hastaneden taburcu olmadan, bıçaklı saldırgan serbest bırakılmış” dedi.

Sakarya'da motosiklet devrildi, 2 kişi öldü Sakarya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet şarampole devrildi, kazada 2 kişi can verdi.