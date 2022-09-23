Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde durakta duran halk otobüsünden inerken kıyafeti kapıya sıkışan talihsiz kadın, aracın altında kalarak can verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü Ekinciler Caddesi'nde durağa yanaşarak yolcularını indirdi.

KIYAFETİ KAPIYA SIKIŞTI

Bu sırada otobüsten inmeye çalışan Nuran Nerede (71) isimli yolcunun kıyafeti kapıya sıkıştı. Otobüs hareket edince yaşlı kadın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ KAÇTI

Çevredeki öfkeli kalabalık otobüse saldırırken, otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

