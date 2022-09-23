Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir Rus turist elinde kazma, ayağında ayakkabıları ile camiye girdi. Cemaat sabah namazı kılarken etrafında dolandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay, Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Hacı Ayşe Çetin Camii'nde yaşandı. Cemaaıt sabah namaz kılarken duvardan atlayarak camiye giren ve alkollü olduğu iddia edilen Rus turist, cami müştemilatından aldığı kazmayı da eline alarak ayakkabıyla camiye girdi.

Cemaatin namaz kıldığı anlarda önce kazmayı duvar kenarına bırakıp sonra camları kapatmaya çalışan turistin camiye girişi, o anda olaya şahit olan caminin karşısındaki güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti.

Camiye giren güvenlik görevlileri duvara bırakılan kazmayı alıp Rus turisti camiden çıkardı. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalanan Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi.

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