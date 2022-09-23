Türkiye Gazetesi

Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkan öğrenci servisi, karşı şeride geçerek minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6'sı öğrenci 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tayfun T. idaresindeki öğrenci servisi, D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Karaca mevkiinde, kontrolden çıkarak önce refüjü aştı daha sonra karşı yönden gelen Vedat İlgi'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Samsun'da işçi servisi otomobille çarpıştı, ölü ve yaralılar var Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı, kazada 2 kişi canından oldu 4 kişi de yaralandı.

Tokat'ta öğrenci servisi ticari araçla çarpıştı, çok sayıda yaralı var Tokat'ta meydana gelen kazada öğrenci servisi, hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 7'si öğrenci olmak üzere 10 kişi yaralandı.