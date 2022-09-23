Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ı sağanak vurdu, Ilıksu Deresi'nin taşması sonucu araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalanların yardımına AFAD koştu. Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak sebebiyle Ilıksu Deresi'nin su seviyesi yükselip taştı. Derenin taşması sonucu bazı iş yerleri sular altında kaldı.

Araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ARAÇ GEÇİŞLERİ DURDURULDU

Bu arada bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ekiplerden bilgi aldı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, araç geçişine izin vermiyor.

Derenin bulunduğu alanda bir restoranın işletmeciliğini yapan Kadir Çetin, gazetecilere, suyun geleceğini anladıkları an araçları kaldırarak önlem aldıklarını söyledi. Çetin, olayı kazasız belasız atlattıklarını dile getirerek, "Kimsenin burnu kanamadı. Müşterileri üst kata çıkardık. Bıraksak yolda kalma ihtimalleri vardı. Araçlarını ve kendilerini emniyetli yere aldık. Jandarma da sağ olsun tahliyelerine yardımcı oldu. Yıllardır yaşadığımız için ne gibi önlemler almamız gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Beykoz'da dere taştı: 3 kişi mahsur kaldı İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağış Beykoz'da bir dereyi taşırdı. Derenin taşması sonucu 3 vatandaş yolda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Ordu’da dere taştı, yol ulaşıma kapandı Ordu’da etkili olan sağanak sonrası bir derenin taşması nedeniyle iki ilçeyi birbirine bağlayan karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.