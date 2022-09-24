Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

VATANDAŞLARIN İHBARI SONRASI POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay, saat 21.30 sıralarında İzmit İnönü Caddesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada S.A. ve D.İ. isimli şahıslar bıçakla yaralandı. Durumun haberi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Kavgaya müdahale eden polis ekipleri ise olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 kişinin bıçakla yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki grubun birbiriyle kavga etmesi, vatandaşların durumu ihbar etmesi yer alıyor.

İstanbul’da cadde ortasında silahlı çatışma: Dehşet anları kamerada Okmeydanı’nda silahlı çatışmaya dönen kavgada şahıslar birbirlerine kurşun yağdırdı. Çatışmaya karışan 3 şahıs polis tarafından saklandıkları evde yakalandı. 3 şahıstan yaralı olan 2’si tedavi ettirildikten sonra gözaltına alındı.

Film gibi olay: Sokak ortasında biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar Kağıthane’de araçla gelen 3 şahıs, sokak ortasın bir gence biber gazı sıkarak kaçırmaya çalıştı. Biber gazı sıktıktan sonra kucaklayarak araca sokmaya çalıştıkları genci çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı. Zanlıların kaçırmaya çalıştıkları gencin babasını daha önce tehdit ettiği ortaya çıktı.