Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kadınlar doğumdan itibaren her an yanı başlarında birinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Tedirgin edici doğum hikâyelerinin aktarılması ya da bebeğin sallanarak uyutulması yönündeki baskılar ise kadınları büyüklerinin tecrübelerinden faydalandıkları gibi şimdi de bu konularda eğitim alan koçlara yönlendiriyor. Ancak her ne kadar bu mesleği sosyal medyadan ya da çevremizden çok sık duyup, görsek de kafalarda epey soru işareti mevcut. Gelin bu koçların aldıkları eğitimleri ve görevlerini inceleyelim.

> Doğum Koçu: Doğum sürecinde her kadın bilinmezliğin verdiği endişe ve stresle baş etmeye çalışır. İşte doğum koçları da tam bu evrede devreye giriyor. Doğum koçları özel kurslara katılıp sıkı bir eğitim sürecinden geçerek sertifika almaya hak kazanıyor. Kurslarda doğum sürecine dair hem teorik hem de pratik bilgileri öğrenen koçlar hamile kadınlara ve yeni annelere duygusal, fiziksel ve eğitimsel destek sağlıyor. Herhangi bir sağlık profesyonelinin medikal müdahalesine karışamayan doğum koçları sadece anne adayını cesaretlendirir, doğuma dair planlamalarda bilgilendirir. Doğumu kolay geçirebilmesi için doğru nefes taktiklerini aktarır ve tüm süreçte yanı başında olarak bir nevi refakatçi olur. Öte yandan bu konuda yapılan bazı araştırmalar doğuma koçuyla hazırlanan bir kadının daha rahat olduğunu ve sezaryeni daha az tercih ettiğini ortaya koymuştur.

> Emzirme Koçu: Taze anneler maalesef emzirme döneminde birtakım güçlüklerle karşılaşabilir. Anneler bu süreçte de emzirmeyi sonlandırmamak için çareyi özel eğitimin sonunda sertifika almaya hak kazanan emzirme koçlarının kapısını çalmakta buluyor. Emzirme danışmanları/koçları aynı doğum koçlarında olduğu gibi işin ruhsal boyutuyla yakından ilgileniyor. Annenin bebeğini nasıl emzirdiğini gözlemler, kişiye en uygun olacak emzirme pozisyonları ve sağma yöntemlerini aktarır. Olabilecek sağlık problemlerine dair de anneyi bilgilendirerek emzirme sürecinin problemsiz ilerlemesine yardımcı oluyor.

> Uyku Koçu: Konu bebekler olunca uykunun önemi daha da artıyor. Çünkü bebekler uyurken büyüyüp, gelişiyor. Uyku koçları da bebeğini uyutmakta sıkıntı çeken ebeveynleri hedef alıyor. Ebeveynler bu süreçte kendi bebeklerine uygun özel uyku planlamasına ulaşıyor ve gün boyunca uyku ile alakalı ne yapıp ne yapmayacaklarını öğreniyor. Bebek ise desteksiz şekilde nasıl uykuya geçeceğini öğrenebiliyor.

İstanbul'dan Manchester'a giden uçakta bir kadın doğum yaptı Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Manchester'a kalkan uçağında Nijeryalı olduğu öğrenilen bir yolcu kız bebek doğurdu. Yolcuya uçakta bulunan doktor ve kabin ekipleri yardım etti. Doğumun ardından da uçak Viyana Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Türkiye Kliniği - Doğum sonrası depresyon kâbusunuz olmasın Şırnak’tan okurumuz Nermin Tunçbilek’in şikâyeti üzerine doğum sonrası depresyonunu doktorlarımıza sorduk. Psikiyatri Uzmanı Havva Afşaroğlu cevapladı.