Türkiye Gazetesi

TACİHAN YONGACI | DEKORASYON

Evinizdeki çerçeveleri sadece fotoğraf koymak için kullanmak zorunda değilsiniz. Eski boş bir çerçeveyi uygun malzemelerle, dekoratif bir fon olarak değerlendirebilirsiniz. Yatak odanızı ya da evinizin herhangi boş bir duvarını eski ahşap çerçevelerle mükemmel bir sanat duvarına dönüştürmeniz mümkün. Gören herkesin de kıskanacağına eminiz. Öyle ki kendi kişiliğinizi, kullanacağınız ahşap çerçeveleri dokusuyla, rengiyle ve yerleşimiyle yansıtabilirsiniz. En sık kullandığınız takı ve aksesuarlarınızı kutuların içinde unutmaktansa tül geçirdiğiniz çerçevelerin içinde sergilemeniz daha kullanışlı olacaktır. Çünkü böylece “Küpelerim nerede” diye aramak zorunda kalmazsınız.

Çerçeve asma işleminden önce, asacağınız odadaki tüm eşyaların ve mobilyaların yerleştirilmiş olması gerek. Aksi takdirde mobilyaların yerlerini değiştirmek istediğinizde çerçeveler, oldukları yerde alakasız kalacaktır. Dikkat edilmesi gereken ikinci konu ise çerçeve asma yüksekliği ve çerçevenin diğer mobilyalara göre boyutudur. Çerçeveler duvara asılırken onların genellikle göz hizasında olmasına dikkat edilir; ancak tavanın normalden yüksek olduğu durumlarda, çerçeveleri duvarın boyutuna göre oranlamalısınız. Ayrıca duvar önündeki bir mobilyanın üstüne asılacaksa çerçeveyi mobilyaya yakın, tavana uzak olarak ayarlarsanız daha estetik bir görünüm elde edebilirsiniz.

Asacağınız çerçevenin boyutunun da altındaki mobilyadan daha büyük olmamasında fayda var. Son olarak çerçeveyi asacağınız duvarın boyutuna da dikkat! Geniş duvarlar için kocaman kanvas veya yağlı boya eserlerin olduğu çerçeveleri seçebilirken, dar duvarlara küçük çerçeveleri asabilirsiniz. Böylece hem risk almamış hem de estetikten uzaklaşmamış olursunuz. Çerçeveyi asmadan önce duvara yerleştirip yerini belirlemeyi ise unutmayın! Bu aşamada bir kurşun kalemle işaretleme yapmak işinizi kolaylaştıracaktır.

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