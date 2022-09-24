Türkiye Gazetesi

Sırbıstan’ın önde gelen organize suç örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç, 8 Eylül akşamı İstanbul Şişli’de düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Bu cinayetin ardında kanlı bir hesaplaşma çıktı. 200 noktada 1.700 güvenlik kamerasını inceleyen İstanbul polisi, Sırbistan ile Karadağ’daki makamlarla bilgi alışverişi yaptı ve olayı aydınlattı. İşte mafya filmlerini andıran cinayetin perde arkası:

Skaljari ile Sırbistan’ın bir diğer suç örgütü ‘Kavac’ arasında 2014 yılında husumet başladı. Bunun sebebi ise İspanya’nın Akdeniz kıyısındaki Valencia Limanı’nda yüklü miktardaki kokainin kaybolması... Bu olayın ardından iki örgüt birbirine düşman oldu. Sekiz senedir süren savaşta her iki taraftan toplam 50 kişi öldü. Kavac’ın liderleri Radoje Zivkovic ile Zdravko Perunovıc artık düşmanını tamamen ortadan kaldırmak istedi. Vukotiç’in Türkiye’de olduğunu öğrenen ikili, Karadağ’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Binali Camgöz ile irtibata geçti. Camgöz de Vukotiç’i öldürmesi için İzmir’deki adamlarına talimat verdi. Çete üyeleri, Jovica Vukotiç’i aracına yerleştirdikleri GPS cihazıyla 4 ay boyunca takip etti. Zanlılar, bu süre zarfında birçok defa öldürme girişiminde bulundu ancak başaramadı.

Ardından İtalya’da cezaevinde tutulan Barış Boyun’dan yardım istendi. Boyun’un elemanları Yakup Doğan ile Emircan Sümer denileni yaptı. Doğan motosikleti kullanırken Sümer, Vukotiç’i eşiyle çocuklarının gözü önünde 4 kurşunla vurdu. Cinayet sonrası Kavac çetesi, azmettirici Boyun’a 1,5 milyon avro ödedi.

Bu bilgiler doğrultusunda güvenlik güçleri İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Zonguldak ve Artvin’de operasyon düzenlendi. Zivkovic, Perunovıc, Sümer ve Doğan’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yakalanıp tutuklandı.

Jandarma, çocuk felcinden 16 yıllık cinayeti çözdü Kırşehir'de jandarma ekipleri, 2008 yılında bulunan kemik parçalarının kime ait olduğunu çocuk felci sayesinde belirledi. Ekipler, bu sayede hem ölen kişinin hem de zanlıların kimliklerini tespit etti.