Türkiye Gazetesi

Motosikletli genç kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı ama az kalsın o manevra sonu oluyordu. Sultangazi’de 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Tramvay Durağı mevkiinde meydana gelen feci olayda 2 gün önce motosiklet alan Ekrem B. (18), arkadaşı İdris A. (19) ile birlikte motosiklete binerek yola çıktı.

MANEVRA YAPMAK İSTEDİ TRAMVAYIN ALTINDA KALDI

Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü Ekrem B., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mescid-i Selam yönüne seyir halinde olan tramvaya çarptı

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Motosikletin arkasında bulunan İdris A., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Tramvay yoluna devam ederken kazadan yara almadan kurtulan Ekrem B., tel çitlerden raylara atlayarak, ağır yaralanan arkadaşı İdris A.'yı kucaklayıp, kaldırıma taşıdı.

Olay yerinde bulunan bir esnafın otomobiliyle hastaneye kaldırılan İdris A.’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

DEHŞET KAZA ANBEAN KAMERADA

Sultangazi’de motosikletliyle tramvayın çarpıştığı kaza anı kameraya anbean kaydedildi. Görüntülerde, araçların geçişini bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan kadını fark eden motosikletli manevra yaparak tramvaya çarptığı, daha sonrasında ise motosiklette bulunan gencin sürüklendiği görülüyor.

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