Türkiye Gazetesi

Kurban bayramında Yuva köyünde içme suyunu içenler hastaneye kaldırılmış ve zehirlendiği belirlenmişti. Kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edilen vatandaşlardan bazıları böbrek yetmezliği nedeniyle günlerce yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi. Zehirlenme vakaları gün geçtikçe artmaya devam ederken bayram için Bolu'ya gelen bir kişi içtiği su nedeniyle fenalaşmış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yetkililerin çalışmaları devam ederken, suda zehirlenmeye sebep olan bir madde tespit edildi.

HAYVANSAL ATIKLARDAN BULAŞAN BAKTERİ

Çevre illerdeki hastanelerde tedavi altına alınan bazı vatandaşların yapılan tetkiklerinde vücutlarında hayvansal atıklardan insana bulaşan VTEC bakterisine rastlandı.

ATIK SULARLA SULANAN MEYVE VE SEBZELERLE BULAŞIYOR

Sığır ve koyunların bağırsaklarında bulunan VTEC bakterisinin karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve akut böbrek yetmezliğine neden olduğu, bakterinin sulara karışan hayvansal atıklar ya da bu atık sularla sulanan meyve ve sebzelerin tüketilmesi ile insanlara bulaştığı belirlendi.

SUYA NASIL KARIŞTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yeni bir bakterinin ortaya çıkmasının ardından köylülerin kullandığı suya bu bakterinin nasıl bulaştığının tespit edilmesi için uzman ekiplerin araştırma yapacağı öğrenildi.

Bolu'da 1 kişinin içme suyu nedeniyle öldüğü Yuva köyüne ilişkin yeni gelişme! Özel heyet kurulacak Bolu'da içme suyundan 1 kişinin öldüğü ve 148 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde inceleme yapmak üzere mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanları ile mühendislerden oluşacak bir heyet oluşturulacak.

Bolu’da 50 gün sonra ikinci zehirlenme şüphesi Bolu’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 141 kişinin zehirlendiği Yuva Köyü’nde 50 gün sonra 2 kişi daha zehirlendi. Köyde yaşayanların tedirginlikleri bir kez daha arttı. Tedavisi olan vatandaşlarda da kalıcı sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.

Bolu’daki zehirlenmelerin altında mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi Bolu’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 141 kişinin zehirlendiği köydeki derede mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi. Akarsu ve sondaj kuyularının kullanımı yasaklandı.