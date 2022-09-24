Türkiye Gazetesi

Ayakkabı fabrikasında çıkan yangında resmen can pazarı yaşandı. Alevlerin yoğunlaştığı fabrikanın binasının en üst katında mahsur kalan işçilerim imdadına itfaiye ekipleri yetitşi. Saat 13.15 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında binanın içini dumanlar kaplarken, çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Şişli’den itfaiye ekiplerinin söndürmek için geldiği yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

CAN PAZARI YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, adeta can pazarının yaşandığı yangında çatıda mahsur kalan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve yangın nedeniyle paniğe kapılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasındaki yangında çatıda mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Fotoğraf-İHA

O ANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz ise söndürme çalışmalarını inceledi ve işçilerin durumuyla ilgili bilgi aldı. Fabrikadaki yangını söndürme çalışmalarına devam ederken yangında mahsur kalan işçinin kurtarılması dron tarafından görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde söndürme çalışmaları da yer aldı.

'BÜYÜK BİR YANGIN GEÇMİŞ OLSUN'

Eşinin çalıştığı fabrikanın yandığını duyunca olay yerine gelen Sebahattin Demirbaş, “Bizim evimiz buraya yakın dumanları görünce ben eşime telefon açtım. O bana söyledi yangın çıktığını hemen koşarak geldim. Büyük bir yangın geçmiş olsun gerçekten. Yaralanan olmamış kimse de henüz nerede çıktığını bilmiyorum yangının. Eşimin durumu da iyi çok şükür” dedi

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