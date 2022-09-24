Türkiye Gazetesi

İstanbul 5 günlük hava durumu! Dev metropolde havaların soğumasıyla birlikte gözler Meteoroloji verilerine çevrildi. Açıklanan hava tahminlerine göre; sıcaklıklar yer yer 11 dereceye kadar düşecek. Hafta içinde parçalı bulutlu havanın etkisi gösterecek, hafta sonuna doğru ise sağanak yağış başlayacak. İşte son açıklanan Meteoroloji tahminleri...

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU!

İstanbul’da Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Tahminlere göre yağış yok. Ancak Perşembe gününden itibaren yağmur geri dönüyor. Sağanak yağış etkisini göstermeye başlayacak.

ULUDAĞ’IN ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü.

Uludağ’da dün başlayan ve kısa süre sonra etkisini kaybeden kar yağışının ardından oteller bölgesinde kar kalmazken, zirvenin beyaz hali dağ ilçelerinden de rahatlıkla görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığının bölgede bugün en yüksek 20, en düşük 8 derece olması beklenirken, sıcaklıklar salı gününe kadar artmaya devam edecek. Salı günü sıcaklığın 31 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilirken, Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası Uludağ’da kar yağışı beklenmiyor.

METEOROLOJİ’DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.