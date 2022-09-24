Türkiye Gazetesi

Seyir halindeki otomobil resmen bir aileye mezarc oldu. 27 yaşındaki E.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Susuz köyü mevkisinde seyir halindeyken şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu görmesi üzerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada, Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E. (1) olay yerinde hayatını kaybetti. sürücü E.E. ile F.E. (50) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı ve Çerkeş devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sultangazi'de korkunç kaza! Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, tramvayın altında kaldı Sultangazi’de bir yaya çarpmamak için manevra yapan motosikletli tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan genç tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklenerek ağır yaralanırken, arkadaşı ve kadın korku dolu anlar yaşadı. Dehşete düşüren kaza anı ise kameraya yansıdı.

Gece vakti feci kaza! Tur otobüsüne çarpan otomobil hurdaya döndü: Yaralılar var Fatih'te bir yabancı tur otobüsü ve otomobil seyir halinde ilerlerken yolun yağmur nedeniyle kayganlaşması nedeniyle otomobil tur otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Nevşehir’de zincirleme kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var Nevşehir’de dolu sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı.