Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de ev ürünleri satışı yapan bir mağaza, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüne özel ev eşyalarında ve İphone marka telefonda indirim yaptı.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren mağazanın önüne toplandı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, büyük izdiham oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi.

İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Özel indirimde satışa sunulan İphone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında da itiş kakış yaşandı.

İndirimi duyanlar akın etti: Vatandaşın cep telefonu izdihamı

'BATTANİYEMİZİ ALIP GELDİK'

Saat 02.00'den itibaren mağazanın önünde beklediğini belirten Kenan Ürün, "Soğukta bekledik. Yatağımızı battaniyemizi aldık, geldik. Gece saat 02.00'den beri buradaydık. Sabaha kadar bekledik. Saat 11.00'e kadar kapının girişinden ayrılmadık. Allah'ın izniyle hakkımızı da aldık. Hayalimizdi, denk gelmiş oldu. Biriktirdiğimiz parayla aldık. 20 bin 100 liraya satın aldım. Fiyatı yüksekti, buradan daha ucuza almış olduk" diye konuştu.

SAATLERCE BEKLEYİP ELİ BOŞ DÖNDÜ

Saatlerce mağaza önünde beklediğini ifade eden Berkay Akat (18) ise, "Saat geceden beri bekliyorum. Hiç bir şey alamadım. İPhone 11 alanlar varsa buradan sesleniyorum. 2 bin TL üstünü vereyim, bana satın. Anında nakit ödeyeceğim" dedi.

Ordu’da indirim izdihamı: Silah zoruyla elindeki telefonu aldı Ordu’da fiyatları düşüren mağazaya vatandaşlar hücum etti. İndirimli ürünleri almak için kapıda geceden kuyruk olan vatandaşlar, izdiham oluşturdu. Açılışta bir müşteri ise kendisini bekçi olarak tanıttı. Belindeki silahı gösteren şahıs, başka bir kişinin telefonuna el koydu.

İndirimi duyan akın etti, mağaza önündeki izdihama polis müdahale etti İstanbul’da hediyelik ve çeyizlik eşya mağazası açılışı için indirimli ürün satışı yapacağını duyuran mağaza önünde izdiham oluşunca mağaza yetkilileri kepenkleri açtığı gibi kapattı. Yaşanan izdihama polis müdahale etti. Saatler öncesinden sıraya giren vatandaşlar kepenkler indirilince isyan etti.