Ankara istikametine seyir halinde olan Z.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 5 yaşındaki otizmli M.E.D.’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük çocuğun üzerinden aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil geçti.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede M.E.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Küçük çocuğun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
1 SAAT ÖNCE KAYIP İHBARI VERİLMİŞTİ
Kazada hayatını kaybeden M.E.D.’nin otizmli olduğu ve ailesiyle yaşadığı merkeze bağlı Ahmetler köyünde olaydan 1 saat önce hakkında kayıp ihbarı verildiği öğrenildi.
Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'da korkunç kaza! Şarampole devrilen otomobil 1'i bebek 3 kişiye mezar oldu: 2 yaralı Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sultangazi'de korkunç kaza! Yayaya çarpmamak için manevra yaptı, tramvayın altında kaldı Sultangazi’de bir yaya çarpmamak için manevra yapan motosikletli tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan genç tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklenerek ağır yaralanırken, arkadaşı ve kadın korku dolu anlar yaşadı. Dehşete düşüren kaza anı ise kameraya yansıdı.