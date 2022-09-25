Türkiye Gazetesi

Korkutan olay gece saat 03:30 sularında Ümraniye çakmak mahallesi Aşık Veysel caddesinde bulunan 6 katlı bir binanın kapalı otoparkında meydana geldi. Sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında 1 polis aracı olmak üzere, 4 otomobil bir motosiklet yandı.

OTOMOBİLLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı otoparkta söndürme ve soğutma işlemleri yaptı. Çıkan yangında 5 araçta maddi hasar oluşurken otomobiller kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken polis olay yerinde bulunan meraklı vatandaşları tedbir amaçlı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay ile ilgili polis inceleme başlattı.

Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasında yangın! Resmen can pazarı yaşandı Arnavutköy’de bulunan 6 katlı bir ayakkabı fabrikasının bodrum katında çıkan yangında binanın çatısında işçiler mahsur kaldı. İşçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi.