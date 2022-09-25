Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberi: Eylül ayının son günlerinde yurt genelinde sıcaklıkarda yaşanan ani düşüş sağanak ve kar yağışlarını da beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin haritalarına göre; önümüzdeki günlerde sağanağın sona ermesi, güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor.

25 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarin ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

"İSTANBUL 27 DERECEYE KADAR ÇIKACAK"

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine uyarılarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen, "Bugünden itibaren önümüzdeki hafta Türkiye'de hava sıcaklığı ortalamanın üzerine çıkacak. Çarşamba günü Marmara'da yarım günlük geçişin haricinde yağış görünmüyor. İstanbul'da bugün 23 C olan sıcaklık hafta ortası 27 C'ye kadar çıkacak. Güneyde yaza devam" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YI BU KIŞ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Prof Dr. Orhan Şen, "Avrupa Akdeniz ülkeleri hariç önümüzdeki hafta üşüyecek. Enerji arzında problem yaşayacak olan Avrupa'yı bu kış zor günler bekliyor. Enerji arzı gıda krizini de beraberinde getirecek. Zira tarım enerjisiz olmaz. Savaşın ne içinde ne tarafında nede etrafında olmamak gerek" dedi.

25 Eylül - 29 Eylül 2022 MGM hava durumu tahmin haritaları

BÖLGELERİMİZDE HAVA

İSTANBUL °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C: Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 22°C: Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C: Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 20°C: Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 18°C: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C: Az bulutlu ve açık

Üç kentte kar şaşkınlığı! Her yer beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Doğu Karadeniz'de beklenen kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan serin ve yağışlı hava, yerini kara bıraktı. Artvin, Rize ve Trabzon'da etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından görüntülendi.