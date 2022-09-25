Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, şüpheli bir şahsın yurtdışından kaçak yollarla İstanbul’a kobra yılan zehri getirdiği bilgisini aldı. Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelinin kimlik ve adres bilgisi saptandı. Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan jandarma ekipleri, söz konusu aracı Eyüpsultan ilçesinde durdurdu. Şüpheli S.S.B. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

BİR İNSANI KISA SÜREDE ÖLDÜREBİLİR

Kobra zehrinin içinde çok sayıda protein ve polipeptit bulunmaktadır. Nörotoksit bir madde olan kobra zehri bir insanı kısa sürede öldürebilecek güce sahiptir. Günümüzde kimyasal silahların ayrıştırılmasında, kemoterapi gören kanser hastalarının tedavisinde, doping ve kozmetik sektörlerinde kullanılan kobra yılanı zehri çok ender bulunan ve pahalı bir maddedir. Gözaltına alınan S.S.B. hakkında, “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Elazığlılar harekete geçti! “Piton mu kobra mı?” Tarlaya giren yılanı gören Elazığlılar önce panikledi, sonra ise “Kobra mı piton mu?” diye tartışmaya başladı. Gülümseten anlar telefon kamerasına da yansıdı.