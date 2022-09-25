Türkiye Gazetesi

İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi. Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, annesinin kafasını kesip camdan aşağıya attı. Cani evlat daha sonra oturduğu evi yakmaya çalışırken özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

ANNESİNİN KAFASINI BALKONDAN ATTI

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi, 2014 Sokak'ta meydana geldi. 26 yaşındaki A. Sayan henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Havva Sayan ile tartıştı. Cinnet getiren genç, annesinin kafasını kesti. Ardından balkona çıktı ve mahallelinin gözü önünde kesik başı sokağa attı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Çevik kuvvet evin çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Polisleri gören A. Sayan evi yakarak direnişe geçti. Özel harekat polisi, eve girip zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. Alevler ise itfaiye tarafından söndürüldü.

BACAĞINDAN VURULDU

Olay anına şahit olan mahalle sakini Uğur Eğriöz, “Karşı sokaktayım bir ses duydum. Aşağı indiğimde annesinin boğazını kesip attığını gördük. Sonra silah sesi geldi. Galiba bacağından vuruldu. Sonra evi yakmaya çalıştı. O sırada özel harekatçılar gelip şahsı aldı. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor” dedi.

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