Türkiye Gazetesi

Uşak'ta domuz avlamaya giden bir genç babasının gözleri önünde kazara vurularak canından oldu. Serkan Demirtaş (22), babası K.D., R.Ç., B.Ç., N.E., S.A., K.D.ve C.A. Banaz'a bağlı Paşacık Köyü Yayla mevkisine domuz avı için gitti.

TÜFEKTEN ÇIKAN FİŞEK CANINDAN ETTİ

Av sırasında Serkan Demirtaş bir av tüfeğinden çıkan fişekle ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri de ölen gencin babası ile birlikte ava giden 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçak ava gittiler, mahsur kalınca jandarmadan yardım istediler Bursa'da Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yapan avcılar gölde mahsur kalınca jandarmadan yardım istediler. Operasyonla hem kurtarılan hem gözaltına alınan 2 kaçak avcı ile birlikte avlanması yasak çok sayıda yeşilbaşlı ördek ve av malzemesi ele geçirildi. Hayatları kurtarılan avcılara 10 bin lira para cezası kesildi.

Ava gittiği ormanda yaralı bulunan iş adamı hastanede hayatını kaybetti Sakarya’nın Geyve ilçesinde ormanlık alana ava giden ve arkadaşları tarafından yaralı bir halde bulunan iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.