Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde gökyüzünde beliren, birbiri ardından ilerleyen ışık dizinleri merak uyandırdı. Birçok vatandaş gökyüzünde gördüğü sıralı cisimlerin ne olduğu ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı.

Kimi korktu, kimi şaşırdı: Starlink uyduları Türkiye'de böyle görüldü

GÖREN TELEFONUNA SARILDI

Gökyüzünde sıralı uyduları gören vatandaşlar cep telefonları ile bu anları kaydetti.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

UYDU İNTERNET ERİŞİMİ İÇİN GÖNDERİLİYOR

Vatandaşlar, akşam saatlerinde karanlığın tam hakim olmasıyla Yüksekova ve Derecik ilçesinde sıralı bir şekilde birbirini takip ederek giden Elon Musk'ın Starlink uydularını kayıt altına aldı.

Kimi korktu, kimi şaşırdı: Starlink uyduları Türkiye'de böyle görüldü Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir çok kentinde net olarak görüldü. Gökyüzünde alışılmadık ışıkları gören vatandaşlardan bazıları korktu, bazıları da heyecanlandı.

Köyde gezdiği sırada gökyüzünde değişik uydulara denk geldiğini belirten İshak Durgun, "Gökyüzünde sıralı bir şekilde ilerleyen ışıklar gördüm, hemen telefonumla ışıkları görüntüledim. Ne olduğunu anlamak için internetten araştırma yaptım ve ışık dizilerinin ülkemizin farklı illerinde de görüldüğünü öğrendim. Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızıymış. Bu uydular ülkemizin çeşitli yerlerinde bu görüntülere yol açıyormuş. Bizde bu anı kaçırmamak için kayıt altına aldık’’ dedi.

SpaceX, uzaya 54 Starlink uydusu daha fırlattı Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 5 günlük gecikmenin ardından 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile yörüngeye fırlattı.

Elon Musk’ın Starlink uyduları İstanbul semalarında Elon Musk'a ait Starlink uyduları İstanbul semalarına görüntülendi.

Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink desteği Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya bir kez daha Starlink uydu terminali grubu gönderdi.