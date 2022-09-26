Türkiye Gazetesi

Covid-19 pandemisinin yoğun yaşandığı dönemde müzisyen babasının orgu ile video çekerek sosyal medyada paylaşan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, bir anda fenomen oldu. Milyonlar tarafından izlenen minik Fevzi'nin en büyük hayali müzik öğretmeni veya şarkıcı olmak.

Koronavirüs pandemisinin yoğun yaşandığı dönemlerde müzisyen olan babasının düğünlerde çalışamaması, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan minik Fevzi'nin hayatını deştirdi. Evde babasının orgu ile video çekip sosyal medyada paylaşan Fevzi, insanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Zamanla ünlü isimlerin müziklerini orgu ile çalması Fevzi'nin popülerliğini arttırdı. 'Isabella', 'Nerdesin', '10 numara', gibi şarkıları orgu ile çalan Fevzi'nin sosyal medyada kimi videoları 15 milyonun üzerinde izlenirken binlerce yorum aldı. Artık konserlere davet edilen Fevzi, ileride müzik öğretmeni veya şarkıcı olmak istediğini söyledi.

"SEFO ABİMLE DE KONSER YAPTIK ÇOK GÜZEL OLDU"

Fenomen olma sürecini anlatan küçük Fevzi, "Pandemi dolayısıyla babam düğünlere gidemiyordu. Babam orgunu eve getirmişti. Ben de babamın orgunu alıp çalmaya başladım. Bir akşam canım sıkıldığı için org çalarken video atayım dedim ve sosyal medyaya video yükledim. Videoyu attığım günün gecesi akrabalarımız saat 02.00’de bizi aradılar ve 'tüm Türkiye Fevzi’yi konuşuyor' dediler. Şu anda konserlere katılıyorum. Geçen günlerde 'Sefo' abimle konser yaptık ve çok güzel oldu. İleride müzik öğretmeni ya da şarkıcı olmak istiyorum. Dışarıda insanlardan olumlu tepkiler alıyorum. Videolarımı beğendiklerini söylüyorlar. Ben de videoları atmadan önce baya bir düşünüyorum. Acaba hangi şarkıyı söylesem insanlar beğenir diye. İnsanlar da onlara güzel şarkılar sunduğum için dışarıda beni gördüklerinde fotoğraf çektirmek istiyorlar" dedi.



Fevzi'nin annesi Tuğba Türker ise, "Fevzi evde kendi tarzınca videolar çekiyor ve bu videoları sosyal medyaya yüklüyor. Şuanda Fevzi’nin günleri bayağı dolu dolu geçiyor. Fevzi’nin ilk başta sosyal medyada tanınması pandemi döneminde gerçekleşti. Yasakların geldiği dönemde eşimin orgu eve getirmesiyle başladı bu olaylar. Fevzi eğitimini aksatmadan devam ediyor. Eğitimi asla ikinci bir plana atılamaz. Onu kontrollü bir şekilde götürmekte ailesi olarak bizim görevimiz. Bazen Fevzi’nin ders saatlerinde bir programı olursa telafisi olsun diye akşam saatlerinde olsa da ek derslerini aldıracağız. Hayatını kontrollü bir şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.

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