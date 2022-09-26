Türkiye Gazetesi

41 yaşındaki iklim bilimci Jonathan Barichivich, bitki bilimci arkadaşı Antonio Lara’nın yardımıyla, halkalarından yola çıkarak ve bilgisayar modellemeleriyle ağacın tahminen 5 bin 484 yaşında olduğunu belirledi.

Gövdesi 4 metre çapında, uzunluğu 30 metre olan dev ağacı daha çocukluğundan beri bildiğini belirten Barichivich, onu “Yeşil bir şelale gibiydi” sözleriyle tanımladı.

Ağaç, dünyanın en yaşlı ağacı kabul edilen ABD’nin California eyaletindeki Methuselah isimli ağaçtan en az 600 sene daha yaşlı. Methuselah 4 bin 853 yaşında.

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