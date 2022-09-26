Türkiye Gazetesi

Dün Adana'da 23 yaşındaki anne merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafa Mahallesi’ndeki ormanlık alana kızıyla birlikte gitti ve dehşet saçtı. İddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayan ve eşi Mustafa’dan boşanan 23 yaşındaki Eylül Yıldırım, dün akşam saatlerinde eski eşinin silahını alarak kızıyla birlikte ormanlık alana gitti.

ÖNCE KIZINI ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU

Burada Eylül Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla önce kızını öldürdü, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Çevredekilerin silah sesini duyması üzerine olay yerine gelen ekipler anne ve kızın otomobil içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Anne ve kızın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ESKİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

Acı haberi alan ailesi ve arkadaşları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen anne ve kızın cenazesi, gözyaşları arasında İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi. Yıldırım’ın eski eşi Mustafa’nın da gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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