İSKİ bazı ilçelerde yapılacak çalışmadan dolayı suların kesileceğini duyurdu. Su kesintilerinin yaşanacağı ilçelere ne zaman suların geleceği de belirtildi. İşte ilçe ilçe su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler…
Arnavutköy
İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Büyükçekmece
Güzelce Mah,Bahçelievler Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bakırköy
Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir
Ziya Gökalp Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şahintepe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beykoz
Rüzgarlıbahçe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Acarlar Mah,Soğuksu Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beyoğlu
Örnektepe Mah,Sütlüce Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenler
Fatih Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenyurt
İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fatih
Topkapı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Balat Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri
Kavaklı İstiklal Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Tuzla
Aydınlı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çatalca
Akalan Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar
İcadiye Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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