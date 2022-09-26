Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu bölgesinde yapılan düğünler genellikle çok takı veya dudak uçuklatan para takılmasıyla gündeme geliyor. Milyonların takıldığı düğünler ise genellikle çok kalabalık ve ihtişamlılığı ile ön plana çıkıyor. Buna verilebilecek bir örnek ise Şırnak'ta yaşand. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Jirki Aşiretine mensup Hasan Öter’in oğlu Erkan ile Yusuf Adıyaman’ın kızı Viyan’ın görkemli düğününe 5 bin davetli katıldı.

2 gün 2 gece süren düğünde 750 bin lira masraf yapıldı, gelin ve damada toplam 1 milyon 150 bin Türk Lirası takı takıldı.

KATO DAĞI ETEKLERİNDETÜRK BAYRAKLI DÜĞÜN

Yurtiçinin yanı sıra yurt dışından birçok vatandaş düğüne katıldı. Gevdan, Mamhuran, Kaşuran ve Goyan Aşireti mensuplarının yanı sıra binlerce davetli ay yıldızlı Türk bayrağı altında halaylar çekti. Kato Dağı eteklerinde olan köyde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber vatandaşlar düğünlerini gece geç saatlere kadar yapar oldu.

Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, genç çiftin düğüne katıldıklarını ve halaylar çektiklerini söyledi. Ülkü, “Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber inşallah vatandaşımızın mutlu gününde ve acı günlerinde yanlarında olacağız. Güzel bir düğün çiftimize mutluluklar diliyorum’’ dedi.

950 KİLO ET YAPILDI

Düğün sahibi Muhtar Sebahattin Öter ise, düğüne katılan bütün aşiret mensuplarına çok teşekkür ettiğini ifade etti. Öter, “Ay yıldızlı Türk bayrağımızın dalgalanmadığı yerde huzur olmuyor. Bu yüzden düğünlerimizin vazgeçilmezidir. Düğünümüzde 950 kilo et yapıldı. 5 bin insanın düğünümüze katıldığını görmek beni çok mutlu etti. Allah herkesten razı olsun’’ ifadelerini kullandı.

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