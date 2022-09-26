Türkiye Gazetesi

Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın araba çarpması sonucu canından oldu. Kaza, saat 20.30 sırasında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. 33 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Hatun Sağlam’a, bulvar üzerinden karşıdan karşıya geçerken Mehmet O.B. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kadın metrelerce sürüklendi.

OTOMOBİL 200 METRE SONRA DURDU

Otomobil kaza yerinden yaklaşık 200 metre mesafede orta refüjde durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde sürücü Mehmet O.B ve yanındaki iki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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