Türkiye Gazetesi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, düzenlenen adreste yaptığı aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset buldu.

Bir televizyon programına Gaziantep'ten katılan M.İ. kayıp 2 çocuğu için yardım istedi. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep polisi bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan Lina Nazlı Erbay’ın cesedini derin dondurucuda buldu.

İddiaya göre 23 yaşındaki 2 çocuk annesi M.İ. bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.’nin evine taşındı. Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi. Bir televizyon programına katılan Anne M.İ. çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi. Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi.

DERİN DONDURUCUDA SAKLAMIŞLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erbay’ın cesedi Derin dondurucuda bulundu. Kız çocuğunun işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konuyla ilgili G.T. ile M.A gözaltına alındı.

İhbar oyunu yaptı ama nafile... Mersin'de korkunç baba cinayeti! Mersin'de babasını öldüren kişi jandarma ekiplerini aldatmaya çalışarak "babam evde hareketsiz" yatıyor' şeklinde ihbarda bulundu. Ancak ekiplerin titiz çalışması sonucunda katil suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Jandarma, çocuk felcinden 16 yıllık cinayeti çözdü Kırşehir'de jandarma ekipleri, 2008 yılında bulunan kemik parçalarının kime ait olduğunu çocuk felci sayesinde belirledi. Ekipler, bu sayede hem ölen kişinin hem de zanlıların kimliklerini tespit etti.