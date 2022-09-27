Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Araştırma sonuçları ise ABD Ulusal Bilimler Akademisi dergisinde yayınlandı. Araştırmanın başyazarı Nooten “Dünyada yaklaşık 20 katrilyon karınca yaşıyor. Bu, 20 bin milyon veya sayısal biçimde, 20.000.000.000.000.000 (15 sıfırlı 20)” ifadelerini kullandı. Schultheiss ise karıncaların toplu olarak yaklaşık 12 milyon ton kuru karbon oluşturduğunu tahmin ettiklerini belirterek “Bu rakam insanların toplam ağırlığının yaklaşık beşte birine eşit” dedi. 15.700’den fazla isimlendirilmiş tür ve alt türü olduğunu aktaran araştırmacılar çoğunun ise henüz adlandırılmadığı vurguladı. Araştırma, insanlardan yoğun etkilenen bölgelerde karınca varlığının azlığını da tespit etti.

Antalya'da ortaya çıktı görünce şoke oldu: İnsan yüzlü örümceği sahiplendi karınca ile besliyor Antalya'daki 65 yaşındaki Fatma Ağaçbacak çamaşır topladığı sırada eşofmanında gördüğü insan yüzlü örümcek karşısında şoke oldu. Bu yaşında ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü söyleyen Ağaçbacak, hayvanı sahiplendi. İnsan yüzlü örümceği kavanozda karınca ile besliyorlar.