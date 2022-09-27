Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde hastane önünde resmen dehşet yaşandı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne getirilen bir kişinin Avcılar'da yaşanan kavgada yaralandığı öğrenildi. Kavgada husumetli taraflardan biri ise hastane önüne gelerek yaralı şahsa ve yakınlarına yönelik silahlı saldırı düzenledi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda bacağından yaralan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

HASTANE ÖNÜNDE DEHŞET ANLARI

Silahlı saldırı sonrası hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Saldırganları sivil özel harekat polisi püskürttü.

POLİSLE ÇATIŞMA

Silahlı saldırı düzenlendiği esnada hastanede sivil halde bulunan özel harekat polisi saldırganlara karşılık verdi. Özel harekat polisinin karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan hastane çevresinde Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.

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