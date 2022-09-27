Türkiye Gazetesi

Bursa'da uçurum kenarında tartışan çiftin sonu feci şekilde bitti. İddiaya göre tartışan çifte uyuşturucu tedavisi gören adam kadını darbetti ve o esnada ikiside uçurumdan aşağıya düştü. Orhaneli ilçesine bağlı Dündar köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir Balıkesir’de uyuşturucu tedavisi gören Ali G. (35) Bursa’daki evine döndü.

1 aydan beri burada kahve işletmeciliği yapan Ali G., bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi Arzu G.’yi (32) köyde bulunan Sinekkaya mevkiindeki uçurum kenarına götürdü.

TARTIŞIRLARKEN BİR ANDA DÜŞTÜLER

İddiaya göre Ali G. ile eşi Arzu G. burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ali G. eşini darbetmeye başladı. Bir süre sonra çift, esrarengiz şekilde uçurumdan düştü.

KADIN SÜRÜNEREK YARDIM İSTEDİ

Bir çocuk babası Ali G. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Arzu G. köy yoluna çıkarak yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Sabah okula öğrencileri götüren bir servis, yaralı genç kadını Orhaneli Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Arzu G., jandarma nezaretinde ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLARTILDI

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ali G.'nin cansız bedeni önce Orhaneli Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Savcılık ve jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

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