Türkiye Gazetesi

Rebiülevvel ayı mesajları sözleri nelerdir? Rebiülevvel ayı ile ilgili en güzel sözler arama motorlarında sorgulanıyor. İslam alemi için önem teşkil eden özel aylar arasında yer alan Rebiülevvel ayının 12. gününde Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) doğmuştu. Hicri takvimin üçüncü ayı olan bu Rebiülevvel ayının idrak edilmeye başlamasıyla birlikte Rebiülevvel ayı mesajları sözleri sorgulanıyor.

REBİÜLEVVEL AYI MESAJLARI SÖZLERİ!

İslam alemi için en önemli aylardan birisi olan Rebiülevvel Ayı tüm kâinat için hayırlara vesile olsun.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Ruhum Sana Aşık, Sana Hayran Efendim! Bir Ben Değil Alem, Sana Aşık Efendim! Fahri Kâinat Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Dünyaya Teşrif Ettiği Mübarek ‘Rebiülevvel Ayı’ Hepimize Hayırlar Getirsin…

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Hoş geldin Rebiülevvel ayı, yeryüzüne rahmet olarak inen ve hayata gözlerini açmasıyla birlikte benzersiz ışığıyla dünyamızı aydınlatan, Müslümanlara İslam dinini en güzel haliyle yaşamayı öğreten Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in şereflendirdiği bir aydır.

Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun…

REBİÜLEVVEL AYI ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır.

Resulullah dünyaya gelince, amcası Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe, (Kardeşin Abdullah’ın oğlu oldu) diyerek kendisine müjde getirince, sevinmişti. (Ona süt vermek şartıyla, seni azat ettim) demişti. Bunun için, Ebu Leheb’in, her mevlid gecesinde, azabı biraz hafifler. Mevlid gecesi sevinen, o geceye kıymet veren müminler pek çok sevab kazanır. Hâfız Muhammed ibni Cezeri Şafii diyor ki: (Ebu Leheb’e rüyada hali sorulduğunda, çok azap çekiyorum. Ancak, Resulullahın dünyaya gelişini müjdeleyen cariyemi sevincimden azat ettiğim için, her yıl, Rebiul-evvel ayının 12. geceleri, azabım hafifliyor) dedi. Ebu Leheb gibi azgın bir kâfirin azabı hafifleyince, O yüce Peygamberin ümmetinden olan bir mümin, Onun doğduğu gece sevinir, malını uygun yerlere dağıtır, ziyafet verir, böylece, Peygamberine olan sevgisini gösterirse, Allahü teâlâ onu Cennetine sokar. (M. Nasihat)

REBİÜEVVEL AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Rebiul-evvel ayının 11 ve 12. günleri arasındaki Mevlid Kandili’nde oruç tutulabilir. 11 veya 12. gününde oruç tutmak iyi olur.

Peygamber efendimiz, Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Hak Sözün Vesikaları)

Rebiülevvel ayı faziletleri nelerdir? Rebiülevvel ayında oruç tutulur mu? Mevlid Kandili’nin içerisinde bulunduğu Rebiülevvel ayı idrak edilmeye başlandı. Bu mübarek ayda ibadetlerini ve dualarını gerçekleştirecek kişiler Rebiülevvel ayında oruç tutulur mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Rebiülevvel ayı faziletleri nelerdir sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 2022 dini takvimine göre Rebiülevvel ayı 27 Eylül Salı günü başladı. İşte; bu mübarek ayda yapabileceğiniz ibadetler!