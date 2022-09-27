Türkiye Gazetesi

Olay, Karayolu Silivri-Çorlu yolunda ters yönde ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü ters yönden giderek hem kendi canını hem de başka sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürücü diğer şoförlerin korna ve selektörlü uyarılarına da aldırmadan ters yolda ilerlemeye devam etti.

Gökyüzünde ‘trafik’: Kocaeli’de uçan arabaları gören şaşırıp kaldı Gökyüzüne yükselen uçan araba Kocaeli’de merak uyandırdı. Kocaeli'de üretildiği öğrenilen uçan arabaların gökyüzüyle buluşma anları kameralara yansıdı.

Son dakika... TEM'de tır devrildi: Trafik durdu, bölgeye ekipler sevk ediliyor İstanbul'da TEM Otoyolu Edirne istikameti Büyükçekmece mevkiinde bir tır devrildi. Bölgede trafik dururken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy trafik kazası geçirdi Son dakika haberine göre; Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de trafik kazası geçirdi. Zelenskiy'nin kazada hafif yaralandığı belirtildi. Suikast girişimi üzerinde de durulurken olay inceleniyor.