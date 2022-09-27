Türkiye Gazetesi

2021 Kasım ayında Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurmuştu. O korku dolu anlarda genç kadın dehşeti yaşarken saldırgan ise hızla uzalaşmış ancak polis ekiplerinden kaçamamamıştı. O sanık için mahkemeden karar çıktı.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Emrah Yılmaz katıldı. Duruşmada, müştekiler Nilgün Mihdiye Damgacı ve Senanur Damgacı ile taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Emrah Yılmaz savunmasında, olayın başını gösteren görüntülerin olmamasından dolayı kendisinin yaptığı şikayetin değerlendirilmediğini söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olayı kendisinin başlatmadığını savunan Yılmaz, "Müştekilerden birisi çıkardı. Olayın içerisinde ben darbedildim. Öfke kontrolümü kaybettim. Hakaret ve tehditlerde bulunmuşum. Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak kontrolümü kaybettim. Karşı taraf beni tahrik etti. Tekme attı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı isterim." şeklinde savunma yaptı.

6 YILDAN 18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın, "kasten yaralama", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "alenen hakaret", "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" ve "silahlı tehdit" suçlarından 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz alan sanık Yılmaz, önceki savunmalarını tekrar ettiğini, başka bir diyeceği ve delilinin olmadığını belirterek, "Ben Azize Nur'la diyalog halindeyken ona küfür etmedim. Kaba konuştum. Bunu savcılık makamı da bilmesine rağmen 'hakaret' ettiği iddiasında bulunmuştur. Ben ilk etapta kimseye hakaret etmedim. Tahrik altında hakaret ettim. Mütalaayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi.

7 AY SONRA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emrah Yılmaz'ın, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği aktarılıyor.

İddianamede, Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Tutuklu sanık Emrah Yılmaz, 10 Haziran'daki duruşmada tahliye edilmişti. Sanığın başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenilmişti.

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