Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu bölgesindeki aşiretlerin düğünleri çiftlere takılan takılarıyla meşhur. Öyle ki binlerce kişinin katıldığı aşiret düğünlerinde takılan takılar ve paralar çok sayıda kişi tarafından ancak sayılabiliyor. Bu düğünlere bir örnek de Van'da oldu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli tören ile nişanlanan Nudem ve Cahit çifti, dünya evine girdi. Toy büyüklüğünü Veysel Ürüm’ün yaptığı düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

2 BİN DAVETLİ

Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan katılımın sağlandığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 2 bin davetli yer aldı.

Van'da bir aşiret düğününde gelin ve damada 4 milyon TL'lik takı takıldı. Fotoğraf-İHA

4 MİLYON TL DEĞERİNDE TAKI TAKILDI

Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada yaklaşık 4 milyon TL'lik takı takıldı. Gevdan aşiretinden iki gencin en mutlu gününde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten toy büyüğü Veysel Ürüm, “Yaklaşık bir ay önce nişanladığımız gençlerin bugün düğün törenini yapıyoruz. Çok güzel bir kalabalık var. Gevdan aşiretinin sevilen iki ailesi olan Aslan ve Abi ailelerinin gençleri, bugün düğün töreniyle uzun bir birlikteliğe başlayacaklar. Şimdiden her ikisini canı gönülden kutluyorum” dedi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığını ifade eden Ürüm, “Düğünümüze Türkiye’nin birçok ilinden, İran’dan, Irak’tan ve farklı ülkelerden yaklaşık 2 bin kişi katılım sağladı. Ben yurt dışından gelen dostlarımız başta olmak üzere düğüne katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sevdiği kızla evlenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten damat Cahit Abi ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Halayların çekildiği ve ikramların yapıldığı tören, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

7 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde takılan takı dudak uçuklattı Van’da Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş’un torunu, iş adamı Talat Ertuş’un oğlu Çetin Ertuş, görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. 7 bin kişinin katıldığı düğünde servet takıldı.

Aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu: Takı yarışında son yılların rekoru kırıldı Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu Ceyhun Aslan'ın düğününde takılan takıları görenler gözlerine inanamadı. Görkemli düğünde 150 küçükbaş hayvan kesilirken, damada 4 milyon lira nakit para, geline ise 3 kilo altın takıldı. Düğün, 'son yılların en çok takı takılan düğünü' olarak hafızalara kazındı.

Aşiret düğününde servet saçtılar: Gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı Şırnak’ta aşiret düğününde takılan takılar herkesin ağzını açık bıraktı. Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı. Gelin ve damat takıları taşımakta zorlanırken, takılan altın ve para miktarı herkesi şok etti.