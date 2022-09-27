Türkiye Gazetesi

Tunceli’de bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark ettiği demir tenteyi tutmaya çalışan bir kişi tentenin altında kaldı. Korkunç olay, Çemişgezek'te ilçesinde düğün için kullanılan bir alanda meydana geldi. Davetliler düğünde halay çekerken, rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı.

HALAY ÇEKENLERİ KURTARMAK İSTERKEN KENDİNİ FEDA ETTİ

Tentenin sallandığını fark eden davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp o alana doğru koştu. Kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başaran adam kendisini tentenin altında kalmaktan kurtaramadı. Kısa süreli panik yaşanırken talihsiz adam, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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