Türkiye Gazetesi

Antalya'da gece 03.00 sularında kimliği belirsiz bir grup tarafından bir genç yol ortasında feci şekilde darp edildi ve genç bayıldı. Bayılan gencin ise o andan sonra resmen başına gelmeyen kalmadı. Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana gelen dehşet olayda kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darp edilen Çağrı Aktaş (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı.

ÜZERİNDEN TAKSİ GEÇTİ

Darp eden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı ticari taksi gencin üzerinden geçti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'TAKSİCİNİN ONU GÖRME İHTİMALİ SIFIRDI'

Olayı gören Ömer B., "Geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördüm. Sanırım iki kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Araba da üzerinden geçmiş" dedi. Başka bir görgü tanığı Gülseren G. ise, "Araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu, taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı" diye konuştu.

DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan gencin darp edilme ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol ortasında yürüyen Çağrı Aktaş, yaya geçidine geldiği sırada yanına iki araç yanaşıyor. Araçtan inen kimliği belirsiz kişiler bir anda genci tekme ve yumruklarla darp ediyor. Darp sonrası baygınlık geçiren genci yolda bırakan şahıslar, ardından araçlarına binip bölgeden ayrılıyor. Araçların ayrılmasından yaklaşık 15 saniye sonrası ise taksi, yolda baygın halde yatan Aktaş'ın üzerinden geçiyor.

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