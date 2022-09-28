Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da sağanak etkili oldu. Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanakla birlikte ilçede dolu ve hortum da görüldü. Yaklaşık 15 dakika boyunca sağanakla birlikte yağan misket büyüklüğündeki dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

HORTUM ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çerkezköy'de oluşan hortum ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Dolu yağışı sebebiyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halı benzeri eşyalarla kapattı.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 26 ilde sağanak alarmı (28 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; 26 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Söz konusu sağanak yağışların Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile İzmir'in Bergama ilçesi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.