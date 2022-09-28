Türkiye Gazetesi

Beslediği büyükbaş hayvanı 58 yaşındaki kadının sonu oldu. Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Herek köyünden yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Şahin (58) hayvanlarını her zamanki gibi otlatıyordu.

58 yaşındaki kadın o esnada kendisine ait öküzün çifte darbeleri sonrası başından ve kaburgalarından ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay sonrası yakınları tarafından Torul Devlet Hastanesi'ne getirilen Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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