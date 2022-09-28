Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu madde her geçen gün dehşeti yaşatmaya devam ederken gençlere kötü örnek olduğu gibi bazılarının ölümüne dahi sebep oluyor. Çukur Mahallesi Zerdali Sokak’ta saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, uyuşturucu maddenin etkisinde olan bir genç kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan genci gören vatandaşlar hemen müdahale ederek söndürdü ve genç kurtarıldı.

ALEVLER İÇİNDE KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri alevlere teslim olan ve vücudunda yanıklar oluşan genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'YANIK İÇİNDE KIVRANIYORDU'

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Mehmet Şirin Özçelik, “Sabah evden çıkıp işe giderken bir bağırtı çağırtı duydum. Sonra, elleri vücudu her tarafı yanık içerisinde kıvranıyordu. Kendini yakmış, ateşe vermiş. Herhalde uyuşturucu bir şeyler kullanmış. Sokakta yatan bir vatandaş. Ambulans geldi, götürdü” dedi.

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