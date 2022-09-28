Türkiye Gazetesi

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir kişi, gözüne taş atan şahsı tüfekle vurarak yaraladı. Olay, geçtiğimiz gün Palu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bilinemeyen bir nedenden dolayı H.D. ile İ.S. arasında tartışma çıktı. H.D. elindeki taş ile İ.S.'nin gözüne vurarak yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine eve giden İ.S. evdeki pompalı tüfeği alarak olay yerine geldi ve H.D.'yi vurarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Palu diğeri ise Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı gözaltına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep'te doktor dehşeti anbean kamerada: Bir kuzenini öldürdü, 2 kuzenini de yaraladı Gaziantep’te bir doktorun 3 kuzenine yaşattığı dehşet anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren doktor, 2 kuzenini de yaraladı. Akrabalar arasında alacak meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenildi.

'Küfür' tartışması kanlı bitti! Jiletle birbirlerini yaraladılar İzmit'te bir genç önceki günlerde annesine küfrettiğini ileri sürdüğü Furkan B. ile sokakta karşılaştı ve tartışmaya başladı. İki genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Gençler birbirlerini jiletle yaraladı.