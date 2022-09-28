Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesinin önünde dilenen C.K. isimli yaşlı adam, Bornova Belediyesi Zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Zabıta aracına alınan dilencinin üzerinden para çıkmayınca ekipler, yanındaki bastonun şeklinden şüphelendi.

BASTONU SÖKÜNCE PARALARI BULDULAR

İncelemeye başlayan ekipler, bastonun çıkarılıp takılabilir bölümleri olduğunu fark etti. Bastonun sökmeye başlayan ekipler, her bölümde sıkıştırılmış kağıt paralar olduğunu gördü. Bastonun içinden toplamda 700 TL tutarında para çıkarılırken, ekipler paralara el koydu. C.K.'ya ise idari işlem uygulandı.

Dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti: Hepsi bir kişinin üzerinden çıktı Konya’da zabıta tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para görenleri şoke etti. Sadece bir dilencinin üzerinden 3 bin 912 lira çıktı.

Dilencinin çantasından çıkanlar zabıtaları bile şaşırttı Afyonkarahisar’da dilencilere yönelik denetimde yakalanan bir kadının üzerinden çıkanlar zabıta memurlarını bile şaşkına çevirdi. Kadın çantasında çok sayıda altın ve nakit para ele geçirildi.