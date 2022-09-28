Türkiye Gazetesi

Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünde yaşayan kadın ve oğlu, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

HÜS İLE BENZER SEMPTOMLAR

Kadına yapılan tetkiklerde, 1 kişinin ölüp 142 kişinin zehirlendiği Yuva köyünde yaşanan hemolitik üremik sendrom (HÜS) vakalarına benzerlikler görüldü.

Kadının oğlunda ise önemli bir bulguya rastlanmadı.

Anne, tedavisi yapılmak üzere Ankara'ya sevk edilirken, oğlunun tedavisine Bolu’da devam edilmesi karar verildi.

SU YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köydeki sulardan ve yemeklerden numune aldı.

Köyde, anne-oğul dışındaki başka bir vatandaşta benzer şikayetlerin görülmediği öğrenildi.

1 kişi ölmüş, 148 kişi hastanelik olmuştu: Yuva köyünde zehirlenmelerin nedeni belli oldu Bolu'da merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyunu içen 1 kişi ölmüş, 148 kişi zehirlenmişti. Tedavi gören baz vatandaşlar üzerinde tetkikler yapıldı ve çalışmalarda hayvansal atıklardan insanlara bulaşan VTEC isimli bakteri tespit edildi.

Bolu'da 1 kişinin içme suyu nedeniyle öldüğü Yuva köyüne ilişkin yeni gelişme! Özel heyet kurulacak Bolu'da içme suyundan 1 kişinin öldüğü ve 148 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde inceleme yapmak üzere mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanları ile mühendislerden oluşacak bir heyet oluşturulacak.