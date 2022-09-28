Türkiye Gazetesi

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, A.B. adlı bir kişinin ilçede bulunan tarlasında tarihi eser sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adrese operasyon gerçekleştirdi.

TAM 2 BİN YILLIK

Yapılan operasyonda, M.S. 1'inci yüzyıla ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mozaik ele geçirildi.

Olayla ilgili tarla sahibi A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tarla sahibinin emniyetteki işlemleri sürerken, bulunan mozaik incelenmesi için İzmir Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Antalya’da tarihi eser operasyonu: 2 bin 712 eser ele geçirildi Antalya’nın Kaş ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişinin evinde Likya ve Roma dönemine ait 2 bin 712 eser ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşlı çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu Yunanistan’da yaşlı bir çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu. Söz konusu eserlerin Bizans dönemine ait olduğu öğrenildi.